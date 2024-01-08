2024-01-08T21:01:00+03:00
2024-01-08T21:01:04+03:00
2024-01-08T21:01:00+03:00
2024
https://1prime.ru/gas/20240108/842745545.html
Биржевые цены на газ в Европе опустились на 8,1 процента
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник снизились на 8,1%, примерно до 360 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские... ПРАЙМ, 08.01.2024
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, в мире, европа, цена на газ, газ, итоги торгов
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/40/841444052.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/40/841444052.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/40/841444051.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/40/841444051.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/40/841444039.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/40/841444039.jpg
https://1prime.ru/gas/20240107/842740316.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник снизились на 8,1%, примерно до 360 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 383,1 доллара (–1,9%). Ценовой минимум составил 354,5 доллара (–9,2%), а максимум — 383,4 доллара (–1,8%). Последние фьючерсы торговались по 358,9 доллара (–8,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 390,5 доллара за тысячу кубометров.
Котировки 2 января опустились ниже 350 долларов впервые с 7 сентября.
Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
По итогам 2023 года средние котировки составили около 460 долларов.