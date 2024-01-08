МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник снизились на 8,1%, примерно до 360 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Украина может перекрыть транзит российского газа в Европу, пишет СМИ

Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 383,1 доллара (–1,9%). Ценовой минимум составил 354,5 доллара (–9,2%), а максимум — 383,4 доллара (–1,8%). Последние фьючерсы торговались по 358,9 доллара (–8,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 390,5 доллара за тысячу кубометров.

Котировки 2 января опустились ниже 350 долларов впервые с 7 сентября.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.

По итогам 2023 года средние котировки составили около 460 долларов.