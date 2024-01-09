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В ФРГ злоумышленники повредили газопровод, пишут СМИ
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Неизвестные злоумышленники повредили трубопровод СПГ в Германии, просверлив в нем восемь отверстий, общий ущерб составляет 1,6 миллиона евро, передает газета Spiegel. "Неизвестные... ПРАЙМ, 09.01.2024
энергетика, новости, газ, газопровод, фрг, диверсия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Неизвестные злоумышленники повредили трубопровод СПГ в Германии, просверлив в нем восемь отверстий, общий ущерб составляет 1,6 миллиона евро, передает газета Spiegel.
"Неизвестные преступники пробурили линию СПГ в земле Шлезвиг-Гольштейн между Брунсбюттелем и Хетлингеном, как минимум, в восьми местах", — сказано в тексте публикации.
Согласно данным немецкой полиции, повреждения были зафиксированы 28 ноября в ходе электронной проверки труб. В издании отметили, что просверленные отверстия находятся на расстоянии более километра друг от друга. По предварительным оценкам, в рамках диверсии использовалось профессиональное оборудование.
Кроме того, проект вызывает недовольство со стороны экологических активистов, которые требуют от правительства отказаться от развития углеводородной энергетики, заключили в газете.