МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Неизвестные злоумышленники повредили трубопровод СПГ в Германии, просверлив в нем восемь отверстий, общий ущерб составляет 1,6 миллиона евро, передает газета Spiegel. В ФРГ введут предельные цены на газ и электроэнергию для потребителей

"Неизвестные преступники пробурили линию СПГ в земле Шлезвиг-Гольштейн между Брунсбюттелем и Хетлингеном, как минимум, в восьми местах", — сказано в тексте публикации.

Согласно данным немецкой полиции, повреждения были зафиксированы 28 ноября в ходе электронной проверки труб. В издании отметили, что просверленные отверстия находятся на расстоянии более километра друг от друга. По предварительным оценкам, в рамках диверсии использовалось профессиональное оборудование.

Кроме того, проект вызывает недовольство со стороны экологических активистов, которые требуют от правительства отказаться от развития углеводородной энергетики, заключили в газете.