ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв — ПРАЙМ. Финская энергетическая компания Gasum доставила партию СПГ в терминал Инкоо в Финляндии, это четвертая крупная партия с момента остановки Balticconnector, сообщает в среду пресс-служба компании. Финляндия может вскоре запретить импорт российского СПГ

"Энергетическая компания Gasum доставила груз сжиженного природного газа (СПГ) на плавучую регазификационную установку в Инкоо (Финляндия – ред.). Груз прибыл 10 января, разгрузка будет произведена в ближайшее время", – сказано в пресс-релизе на сайте компании.

Это четвертая крупная партия СПГ, доставленная в терминал с момента выхода из строя газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, уточняет компания.

В дополнение к этой поставке компания Gasum зарезервировала еще одно место в терминале на вторую часть зимнего сезона. Эти два груза позволят Gasum удовлетворить спрос на природный газ своих клиентов до весны 2024 года, сказано в материале.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщала, что финские власти готовятся запретить импорт российского СПГ в 2025 году.

Газопровод Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, многократные попытки связаться с экипажем судна не увенчались успехом.

Финский оператор Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждение Balticconnector не может быть вызвано естественными причинами. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение как вандализм.