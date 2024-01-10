МАДРИД, 10 янв — ПРАЙМ. Импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию увеличился на 35% за 2023 год по сравнению с показателем 2022 года, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas. Эксперт раскрыл, почему может вырасти экспорт СПГ из России в 2024 году

Импорт российского СПГ в Испанию достиг 72 690 гигаватт-часов (ГВт.ч) в 2023 году, в то время как годом ранее королевство закупило 53 859 ГВт.ч. Таким образом, Россия укрепила свои позиции в качестве третьего по величине поставщика газа в Испанию в 2023 году: на ее долю пришлось 18,3% от общего объема поставок. Согласно компании, уровень импорта природного газа из России был особенно высок в первой половине года, где в отдельные месяцы он достигал пиковых значений.

В свою очередь Алжир экспортировал 29,2% от общего объема закупок, вернув себе традиционную роль основного поставщика. США, которые в 2022 году были самым крупным продавцом газа королевству, заняли второе место в 2023 году (21,1% от общего объема).

Испания активно позиционирует себя в качестве крупного газового хаба, способного разрешить европейский энергетический кризис, вызванный сокращением поставок российского газа. Так, страна является одним из государств Евросоюза с наиболее диверсифицированным списком поставщиков природного газа. В 2023 году экспортерами газа в Испанию выступило 17 стран.