КИШИНЕВ, 12 янв — ПРАЙМ. Объем потребления газа в Молдавии в декабре по сравнению с ноябрем увеличился на 64,8%, сообщил глава оператора местного газового рынка — компании "Молдовагаз" — Вадим Чебан. В "Молдовагазе" оценили возможность отказа Украины от транзита газа

"Объем потребления природного газа в декабре составил 137,8 миллиона кубических метров, что на 35,4% выше показателей того же периода 2022 года. По сравнению с ноябрём 2023 года этот показатель увеличился на 54,2 миллиона кубических метров, или на 64,8%", — написал Чебан в Telegram-канале.

Он также отметил, что бытовые потребители по состоянию на 31 декабря погасили 99% выставленных в счетах сумм за потребление 2023 года. Юридические лица оплатили 97,6%. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 97%.

Также за отчетный период от сети было отключено 334 точки потребления, владельцы которых задолжали поставщику 1,4 миллиона леев (почти 80 тысяч долларов).

С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.