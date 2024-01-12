МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) достиг почти миллиард кубических метров в сутки, что является максимумом с февраля 2021 года, следует из данных GIE. Российский газ "сжижился" с реальностью, пишет СМИ

По данным ассоциации, запасы в ПХГ Евросоюза уменьшились до 82%, при этом увеличились поступления сжиженного природного газа на фоне снижения температур на континенте.

"Газпром" сообщил, что 12 января подает газ для транзита через территорию Украины в подтвержденном украинской стороной объеме в 42,4 миллиона кубок через ГИС "Суджа", при этом заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена. Ранее "Оператор ГТС Украины" подтвердил заявку на прокачку указанного объема.

"Газпром" и Украина в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому компания гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. "Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через ГИС "Суджа" и "Сохрановка".

В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.

При этом транзитный договор предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.