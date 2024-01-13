МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. "Газпром" 12 января установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания. "Газпром" в начале января вывел суточные поставки в Китай на новый уровень

"12 января "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", – говорится в Telegram-канале "Газпрома".

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC.

"Газпром" уже не раз превышал суточные контрактные обязательства поставок по газопроводу. Предыдущие рекорды были установлены 3 января и 2 января (сразу после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года).

"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.

"Газпром" в 2022 году поставил по "Силе Сибири" 15,4 миллиарда кубометров, а в следующем году нарастил поставки в полтора раза, до 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год. Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут — на 50 миллиардов кубометров в год — прорабатывается.