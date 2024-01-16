МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Первые отгрузки с проекта "Новатэка" "Арктик СПГ 2" могут начаться в конце января, газ будет направлен в Азию, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Захарова назвала последствия действий США в отношении "Арктик СПГ 2"

"Российский проект "Арктик СПГ 2" планирует загрузить свой первый танкер сжиженным природным газом для поставки в Азию в конце января", — говорится в публикации агентства.

РИА Новости направило запрос в "Новатэк".

Как ранее сообщал вице-премьер России Александр Новак, первые отгрузки с проекта "Новатэка" "Арктик СПГ 2" ожидаются в первом квартале 2024 года.

Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" — дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что "Новатэк" объявил покупателям СПГ с проекта о форс-мажоре. После этого стало известно, что иностранные акционеры проекта также объявили форс-мажор по участию в нем, писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве РФ. Это означает их отказ от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов на СПГ.

"Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца года, а начать коммерческие поставки – в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.