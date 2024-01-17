БЕРЛИН, 17 янв — ПРАЙМ. Немецкие минюст и генеральная прокуратура на фоне сообщений о саботировании польскими властями расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" отказались комментировать сотрудничество с Варшавой по этому делу, следует из ответов этих ведомств на запрос агентства РИА Новости. В ФРГ решили не информировать Россию о расследовании по "Северным потокам"

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на европейских следователей сообщило, что в Польше скрывали доказательства о передвижении по стране подозреваемых в теракте, а также неохотно сотрудничали с немецкими следователями.

"Прошу Вас обратиться с этим запросом в пресс-службу генеральной прокуратуры", — ответили в минюсте ФРГ на просьбу РИА Новости оценить сообщения СМИ и рассказать о текущем состоянии дел в сотрудничестве Берлина и Варшавы по расследованию.

В генпрокуратуре ФРГ также не стали комментировать указанные сообщения СМИ. "К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос. Мы принципиально не комментируем сообщения СМИ и не даем никаких оценок сотрудничествам", — заявили в ведомстве.

В германском правительстве на еженедельных брифингах журналистам рекомендуют по всем вопросам о газопроводах обращаться в генеральную прокуратуру, отвечающую за расследование. При этом до сих пор ведомство не ответило прямо ни на один из запросов, ссылаясь зачастую на секретность незавершенного расследования.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".

Позднее немецкие СМИ разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.