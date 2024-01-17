МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в среду снизились почти на 7%, до 312 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. В Молдавии назвали последствия отказа от поставок российского газа

Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск на уровне 326,8 доллара (-2,1%). Ценовой максимум в среду составил 333,1 доллара (-0,3%), ценовой минимум — 307,1 доллара (-8%). Последние фьючерсы торговались по 312 долларов (-6,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 333,9 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые газовые котировки в Европе 2 января опустились ниже 350 долларов — впервые с 7 сентября — и держались вокруг этой отметки.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. По итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров.