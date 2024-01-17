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Молдавия впервые закупит сжиженный газ у США
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Молдавия на следующей неделе впервые закупит сжиженный газ у США, он будет доставлен кораблем в терминал сжиженного нефтяного газа в греческом Александруполисе, заявил министр... ПРАЙМ, 17.01.2024
энергетика, новости, газ, в мире, молдавия, спг, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИШИНЕВ, 17 янв — ПРАЙМ. Молдавия на следующей неделе впервые закупит сжиженный газ у США, он будет доставлен кораблем в терминал сжиженного нефтяного газа в греческом Александруполисе, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.
Парликов в начале января заявил, что Молдавия продолжает диверсифицировать источники поставок газа и планирует впервые использовать для доставки топлива морские пути.
"Мы, вероятно всего, закупим на следующей неделе напрямую с корабля, который привозит газ из США, пока не могу сказать точную цену, она будет около 300 евро. Мы получим сжиженный газ через Грецию, используя терминал сжиженного нефтяного газа в Александруполисе", — заявил Парликов в эфире телеканала Jurnal TV.
Он добавил, что на начало 2024 года запасы газа в Молдавии составляли меньше 400 миллионов кубометров. По его словам, этого хватит до конца марта.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах.