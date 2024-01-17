КИШИНЕВ, 17 янв — ПРАЙМ. Молдавия на следующей неделе впервые закупит сжиженный газ у США, он будет доставлен кораблем в терминал сжиженного нефтяного газа в греческом Александруполисе, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. В Молдавии назвали последствия отказа от поставок российского газа

Парликов в начале января заявил, что Молдавия продолжает диверсифицировать источники поставок газа и планирует впервые использовать для доставки топлива морские пути.

"Мы, вероятно всего, закупим на следующей неделе напрямую с корабля, который привозит газ из США, пока не могу сказать точную цену, она будет около 300 евро. Мы получим сжиженный газ через Грецию, используя терминал сжиженного нефтяного газа в Александруполисе", — заявил Парликов в эфире телеканала Jurnal TV.

Он добавил, что на начало 2024 года запасы газа в Молдавии составляли меньше 400 миллионов кубометров. По его словам, этого хватит до конца марта.

С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах.