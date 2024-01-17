КИШИНЕВ, 17 янв — ПРАЙМ. Возможная остановка транзита российского газа через украинскую территорию приведет к росту цены на электроэнергию в Молдавии, считает Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. Молдавия впервые закупит сжиженный газ у США

"У нас с Кучурганами (там расположена Молдавская ГРЭС — прим. ред.) есть договор вплоть до 31 декабря, мы обеспечены электроэнергией до тех пор, пока туда поступает российский газ. Нужно осознавать, что у нас не будет электроэнергии по низким ценам", — заявил Парликов в эфире телеканала Jurnal TV, комментируя возможное прекращение транзита российского газа через Украину.

Министр полагает, что это одно из самых важных возможных последствий для Молдавии, поскольку республике не стоит опасаться риска остаться без газа или электроэнергии. Власти страны рассматривают несколько вариантов закупки энергоресурсов в других источниках, но это отразится на тарифе для конечных потребителей.

Парликов обратил внимание на то, что ЕС не планирует полностью отказываться от российского газа к 2026 году, поэтому Брюссель будет вести переговоры с Киевом, чтобы найти возможность поставок газа европейским странам. Министр допускает, что какой-то европейский трейдер будет закупать газ на границе РФ и Украины и доставлять его через украинскую территорию.

Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца марта. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.