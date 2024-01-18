МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Попытки властей Германии объяснить причины экономических проблем страны лицемерны из-за нежелания признать факт сознательного отказа от российского газа, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Шольц в новогоднем обращении обвинил Путина в отключении газа для Германии

Он обратил внимание на то, что представитель партии "зеленых" в правящей коалиции вице-премьер Роберт Хабек подает причину спада экономики Германии "как некое стихийное явление".

Пушков напомнил, что отказ от российского газа был сознательным решением правительства ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем и с самим Хабеком как министром экономики.

"Вы только послушайте: "После того, как газа не стало, мы утратили преимущество…" Какой ужас! Был газ, и вдруг его "не стало"! А на деле — законченное лицемерие", — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что Германия сама сделала все, чтобы российского газа не стало и, таким образом, сама лишила себя преимущества.

"И теперь сама пожинает плоды своей политики", — резюмировал Пушков.

ФРГ начала отказываться от газа из России после начала СВО. Кроме того, в сентябре 2022 года из-за диверсии были повреждены "Северный поток" и "Северный поток — 2", по которым Германия импортировала газ из России. В результате ФРГ начала переходить на возобновляемые источники энергии, а также начала строительство терминалов по приему СПГ. Шольц заявил, что ФРГ смогла заместить 50 процентов поставок российского газа за рекордно короткие сроки.