МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Немецкая экономика утратила конкурентное преимущество после отказа от российского газа, заявил в среду в ходе выступления перед немецким парламентом министр экономики ФРГ, вице-канцлер и глава партии "Зеленые" Роберт Хабек. Французский историк предрек сближение России и Германии

По его словам, Германия находится в чрезвычайно сложной ситуации по двум причинам. Он напомнил, что в отличие от других стран, с которыми конкурирует ФРГ, ее энергоснабжение было в значительной степени выстроено на зависимости от российского газа.

"Это давало нам в прошлом конкурентное преимущество, это было очень выгодно. После того, как газа (из РФ — ред.) не стало, мы утратили конкурентное преимущество, потому что, естественно, цены на энергию в Германии стали выше", — пояснил он.

В качестве второго фактора Хабек назвал зависимость экономического роста ФРГ от экспорта, для чего нужна стабильность на мировых рынках, которая в настоящее время отсутствует.

Германия начала отказываться от российского "голубого топлива" после начала спецоперации на Украине. Кроме того, в сентябре 2022 года в результате диверсии были повреждены "Северный поток" и "Северный поток — 2", по которым страна импортировала газ из России.

В результате сложившейся ситуации ФРГ начала переходить на возобновляемые источники энергии, а также приступила к строительству терминалов по приему СПГ.

В октябре прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ смогла заместить 50 процентов поставок российского газа за рекордно короткие сроки.