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2024
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Россия увеличила объем экспорта СПГ в Китай на 23 процента
Газ
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Россия по итогам 2023 года поставила в Китай 8 миллионов тонн сжиженного природного газа на 5,18 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в субботу главным таможенным... ПРАЙМ, 20.01.2024
новости, энергетика, экономика, мировая экономика, газ, россия, китай, спг, поставки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Россия по итогам 2023 года поставила в Китай 8 миллионов тонн сжиженного природного газа на 5,18 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в субботу главным таможенным управлением КНР.
Рост объема поставок за 2023 год составил 23% по сравнению с 2022 годом, когда Китай закупил в РФ 6,5 миллиона тонн СПГ на 6,883 миллиарда долларов.
Отдельно в декабре 2023 года КНР закупила в РФ 519,2 тысячи тонн СПГ на 390 миллионов долларов.
Лидерами по поставкам СПГ в Китай по итогам 2023 года остались Австралия, которая экспортировала в Китай 24 миллиона тонн СПГ на 14,7 миллиарда долларов, и Катар с 16,6 миллиона тонн СПГ на 10,2 миллиарда долларов.