МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Россия по итогам 2023 года поставила в Китай 8 миллионов тонн сжиженного природного газа на 5,18 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в субботу главным таможенным управлением КНР. Россия стала второй по поставкам СПГ в Грецию в 2023 году

Рост объема поставок за 2023 год составил 23% по сравнению с 2022 годом, когда Китай закупил в РФ 6,5 миллиона тонн СПГ на 6,883 миллиарда долларов.

Отдельно в декабре 2023 года КНР закупила в РФ 519,2 тысячи тонн СПГ на 390 миллионов долларов.

Лидерами по поставкам СПГ в Китай по итогам 2023 года остались Австралия, которая экспортировала в Китай 24 миллиона тонн СПГ на 14,7 миллиарда долларов, и Катар с 16,6 миллиона тонн СПГ на 10,2 миллиарда долларов.