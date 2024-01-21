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На терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга произошел пожар
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Пожар произошел на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "Пострадавших в результате пожара на терминале... ПРАЙМ, 21.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Пожар произошел на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса", — написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что в Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Ответственные специалисты администрации Ленобласти по поручению губернатора выехали на место.
"Глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба", — добавил Дрозденко.