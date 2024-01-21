МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Пожар произошел на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Пожар на полиэфирном заводе в Шахтах ликвидировали

"Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса", — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что в Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Ответственные специалисты администрации Ленобласти по поручению губернатора выехали на место.

"Глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба", — добавил Дрозденко.