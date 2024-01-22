БРЮССЕЛЬ, 22 янв — ПРАЙМ. Бельгия пока не знает, следует ли отказываться от импорта российского сжиженного газа после того, как будет принята новая европейская директива, заявила министр энергетики этой страны Тинне ван дер Стратен. Бельгия в шесть раз увеличила закупки российского СПГ

"Что касается Бельгии, то мы имеем контракты, подписанные задолго до войны. Пока остается открытым вопрос о том, как относиться к этому", — сказала министр, отвечая на вопрос депутатов Европарламента.

Она подчеркнула, что такие решения могут приниматься только совместно с соседями Бельгии и в рамках общей политики ЕС. "Я всегда выступала за то, чтобы такие решения не принимались в одностороннем порядке, нам необходимо проводить консультации с соседними странами и в рамках ЕС", — пояснила она.

Бельгийский министр отметила, что в этой сфере должен применяться двойной подход — с одной стороны речь идет о следовании санкциям ЕС, а с другой – о принятии мер по сокращению использования ископаемого топлива в принципе вне зависимости от его происхождения.

Она также напомнила, что в планах ЕС — полностью отказаться от импорта углеводородов из России к 2030 году.

В декабре сообщалось, что Бельгия после пяти месяцев снижения закупок сжиженного природного газа из России в октябре перешла к наращиванию импорта — сразу вшестеро, став основным покупателем среди европейских стран. Так, Бельгия в апреле прошлого года закупила у России рекордные 745 миллионов кубометров газа в сжиженном виде, а после этого начала постепенно сокращать импорт, пока в сентябре его объем не опустился до 74 миллионов кубометров.

Ситуация резко изменилась в октябре: Бельгия неожиданно нарастила закупки в шесть раз — до 448,6 миллиона кубометров, а в денежном выражении импорт подскочил в семь раз — до 166 миллионов евро. По итогам октября на Бельгию приходилось почти 37% импорта российского СПГ.

Нидерланды, которые после трехмесячного перерыва в сентябре возобновили закупки сжиженного природного газа у России, в октябре продолжили их наращивать — на 26%, до 267 миллионов кубометров. Греция и Португалия после перерыва в сентябре вновь начали закупки СПГ у России: первая приобрела сразу 188 миллионов кубометров, а вторая — 97 миллионов кубометров.

В целом Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного природного газа в октябре в 1,7 раза — до 1,2 миллиарда кубометров.

В декабре прошлого года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по новому положению для внутреннего энергетического рынка, которое устанавливает ряд общих правил для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода, в частности, ожидается, что правила позволят странам Евросоюза вводить ограничения на поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии.

Новое законодательство также будет включать меры по содействию внедрения возобновляемых и низкоуглеродных газов (водорода и биометана) на энергетический европейский рынок, будет способствовать сокращению использования ископаемого топлива. Оно также нацелено на расширение действующего механизма агрегирования предложения и проведения совместных закупок странами ЕС природного газа. Этот механизм не предусматривает закупок российского топлива.

Предварительная договоренность Совета ЕС и Европарламента должна быть подтверждена формальным утверждением законопроекта обоими институтами Евросоюза.

Данный законопроект был представлен Еврокомиссией в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности "Fit for 55", цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55% к 2030 году и превращению Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году.