В Бельгии пока нет понимания о возможности прервать газовые контракты с Россией
БРЮССЕЛЬ, 22 янв — ПРАЙМ. Бельгия пока не знает, следует ли отказываться от импорта российского сжиженного газа после того, как будет принята новая европейская директива, заявила министр энергетики этой страны Тинне ван дер Стратен.
"Что касается Бельгии, то мы имеем контракты, подписанные задолго до войны. Пока остается открытым вопрос о том, как относиться к этому", — сказала министр, отвечая на вопрос депутатов Европарламента.
Она подчеркнула, что такие решения могут приниматься только совместно с соседями Бельгии и в рамках общей политики ЕС. "Я всегда выступала за то, чтобы такие решения не принимались в одностороннем порядке, нам необходимо проводить консультации с соседними странами и в рамках ЕС", — пояснила она.
Бельгийский министр отметила, что в этой сфере должен применяться двойной подход — с одной стороны речь идет о следовании санкциям ЕС, а с другой – о принятии мер по сокращению использования ископаемого топлива в принципе вне зависимости от его происхождения.
Она также напомнила, что в планах ЕС — полностью отказаться от импорта углеводородов из России к 2030 году.
В декабре сообщалось, что Бельгия после пяти месяцев снижения закупок сжиженного природного газа из России в октябре перешла к наращиванию импорта — сразу вшестеро, став основным покупателем среди европейских стран. Так, Бельгия в апреле прошлого года закупила у России рекордные 745 миллионов кубометров газа в сжиженном виде, а после этого начала постепенно сокращать импорт, пока в сентябре его объем не опустился до 74 миллионов кубометров.
Ситуация резко изменилась в октябре: Бельгия неожиданно нарастила закупки в шесть раз — до 448,6 миллиона кубометров, а в денежном выражении импорт подскочил в семь раз — до 166 миллионов евро. По итогам октября на Бельгию приходилось почти 37% импорта российского СПГ.
Нидерланды, которые после трехмесячного перерыва в сентябре возобновили закупки сжиженного природного газа у России, в октябре продолжили их наращивать — на 26%, до 267 миллионов кубометров. Греция и Португалия после перерыва в сентябре вновь начали закупки СПГ у России: первая приобрела сразу 188 миллионов кубометров, а вторая — 97 миллионов кубометров.
В целом Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного природного газа в октябре в 1,7 раза — до 1,2 миллиарда кубометров.
В декабре прошлого года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по новому положению для внутреннего энергетического рынка, которое устанавливает ряд общих правил для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода, в частности, ожидается, что правила позволят странам Евросоюза вводить ограничения на поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии.
Новое законодательство также будет включать меры по содействию внедрения возобновляемых и низкоуглеродных газов (водорода и биометана) на энергетический европейский рынок, будет способствовать сокращению использования ископаемого топлива. Оно также нацелено на расширение действующего механизма агрегирования предложения и проведения совместных закупок странами ЕС природного газа. Этот механизм не предусматривает закупок российского топлива.
Предварительная договоренность Совета ЕС и Европарламента должна быть подтверждена формальным утверждением законопроекта обоими институтами Евросоюза.
Данный законопроект был представлен Еврокомиссией в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности "Fit for 55", цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55% к 2030 году и превращению Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году.
https://1prime.ru/gas/20240122/842862114.html