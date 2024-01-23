АФИНЫ, 23 янв — ПРАЙМ. Первый пробный груз СПГ прибыл на новую плавучую станцию хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) в Александруполисе на севере Греции, сообщает местный новостной портал e-evros.gr.

По его данным, газовоз с первым грузом СПГ прибыл в субботу, 20 января. "Цель испытаний — заполнить топливом трубопровод длиной 28 километров, большая часть которого находится под водой и соединяет терминал с национальной газовой системой (NNGTS); проверить, все ли системы работают должным образом; устранить все мелкие неполадки, чтобы через шесть-семь недель проект был готов к началу коммерческой эксплуатации", — говорится в сообщении.

Начать коммерческую эксплуатацию планируется в первой декаде марта. "Проект сначала будет поставлять газ в греческую систему, на первом этапе будет поставляться 1,5 миллиарда кубометров в год, а остальные 4 миллиарда кубометров пойдут в греко-болгарский трубопровод (IGB). Он будет потреблять около 70% топлива, ежегодно регазифицируемого на терминале", — отмечает портал.

Терминал станет новой точкой входа для СПГ. Проект реализует компания Gastrade. Плавучая установка имеет длину 288,6 метра, ширину 44 метра и высоту 26,2 метра. Она пришвартована у порта Александруполис на расстоянии 17,6 километра к юго-западу от него. Терминал будет подключен к подводному трубопроводу длиной 24 километра и наземному трубопроводу длиной 4 километра. Терминал имеет емкость хранилища СПГ 135 тысяч кубометров.

Проект FSRU стоимостью от 450 до 470 миллионов евро получил финансирование Евросоюза в размере около 270 миллионов евро. Уже сейчас законтрактовано 50% объема, который может быть регазифицирован (5,5 миллиарда кубометров в год). FSRU в Александруполисе рассматривается Европой как проект стратегического значения, поскольку он позволяет диверсифицировать источники энергоснабжения Старого континента.

В начале мая 2022 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис говорил, что страна через 20 месяцев с завершением строительства в порту Александруполиса плавучей станции хранения и регазификации СПГ сможет полностью заменить российский газ. Сейчас Греция получает трубопроводный газ из России и Азербайджана, а также СПГ, поступающий на терминал Ревитуса.

Терминал СПГ в Александруполисе вместе с модернизированной станцией регазификации Ревитуса, Трансадриатическим газопроводом TAP будет входить в так называемый "вертикальный энергетический коридор". Эта инициатива первоначально объединяла Грецию, Болгарию и Румынию, затем интерес к ней проявили и другие страны. Меморандум о сотрудничестве в создании коридора Юг–Север подписали 19 января 2024 года операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдавии.