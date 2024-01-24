МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Равновесие на европейском рынке газа очень хрупкое, спрос на него в ЕС за год упал на 5–8%, с 360 миллиардов кубометров в 2022 году до 330–340 миллиардов – в прошедшем году, однако полностью убрать из поставок российский газ, в том числе СПГ, вряд ли возможно, следует из комментария РИА Новости аналитика проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергея Капитонова. Миллионам британцев предрекли зиму без электричества из-за высоких цен

"Сейчас на европейском рынке очень хрупкое равновесие. Сильно упал спрос: по итогам 2023 года – 330–340 миллиардов кубометров, тогда как в 2022 году было 360 миллиардов кубометров, а до этого 420 миллиардов. Масштаб падения понятен", – отметил Капитонов, уточнив, что речь идет о странах ЕС.

Спрос на газ в Европе остается, при этом возможности по импорту ограничены, а цены по-прежнему высоки, добавил он. При этом около 15% импорта СПГ странами ЕС поступает из России. "Давайте сейчас запретим эти 20 миллиардов, выбьем еще оставшиеся 25–27 миллиардов российского газа с рынков Западной, Юго-Восточной Европы и посмотрим, как цены отреагируют", – продолжил аналитик.

"Какая получается арифметика – от "Ямал СПГ" в Европу идет 18 миллиардов, еще около 25 миллиардов "Газпрома". Давайте вычтем еще 40 миллиардов кубометров из европейского импорта – кажется, что крохи, но в сумме это не такие и крохи", – добавил Капитонов. При этом спрос на газ ниже 300 миллиардов кубометров для стран ЕС невозможен, считает эксперт. "ВИЭ замещает максимум 5–10 миллиардов кубометров в год, тоже есть свои пределы", – продолжил он.

В связи с этим, если Европа будет рассчитывать на рост, по крайней мере до 2030 года, ей нужно пройти еще шесть лет, сказал аналитик. Тогда на европейский рынок пойдут новые объемы газа и он сбалансируется. "Европе нужны будут какие-то объемы, и Россия после окончания всех геополитических событий могла бы быть хотя бы балансирующим поставщиком, то есть в периоды роста спроса могла бы выступить гарантом энергобезопасности, обеспечивая пиковые нагрузки", – подчеркнул он. Однако, как добавил эксперт, "сильно вмешалась политика".

В целом должно быть принято политическое решение, что сотрудничество Европы с Россией возможно, считает Капитонов. "В Центральной и Восточной Европе – Австрии, Венгрии, Сербии – российский газ имеет свое место. Надеюсь, он не будет оттуда вытеснен политическими методами, как, например, повышение Болгарией тарифа на транзит российского газа", – сказал он в заключение.

ЕС испытывает трудности в составлении новых мер против РФ, так как "все крупные объекты" уже находятся под санкциями или недоступны, писала ранее на неделе газета Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. В материале уточнялось, что к "недоступным" вариантам относятся в том числе меры против российского СПГ, так как многие страны региона, включая Германию, не хотят, чтобы это сырье попало под санкции.