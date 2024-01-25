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2024
https://1prime.ru/gas/20240125/842889685.html
На Украине обещали прекратить импорт газа в 2024 году
Газ
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Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил в четверг, что Украина может прекратить импортировать газ в 2024 году. "Мы близки к этому (отсутствию необходимости... ПРАЙМ, 25.01.2024
энергетика, новости, газ, украина, импорт газа, минэнерго украины
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил в четверг, что Украина может прекратить импортировать газ в 2024 году.
"Мы близки к этому (отсутствию необходимости импортировать газ — ред). Реально достичь нулевого газового баланса в этом году… Но важно понимать, что наше потребление резко сократилось. Многое будет зависеть от того, как будут развиваться промышленность и экономика. Сегодня есть рост производства, потенциал для увеличения есть, и это реальный потенциал", — заявил Герман Галущенко в интервью агентству Рейтер.
По его словам, в 2023 потребление газа в стране упало до около 19 миллиардов кубометров. Галущенко добавил, что из-за сниженного уровня потребления Украина может возобновить значительный экспорт энергоносителей этой весной.