МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил в четверг, что Украина может прекратить импортировать газ в 2024 году. Украина опровергла готовность к продлению транзита российского газа

"Мы близки к этому (отсутствию необходимости импортировать газ — ред). Реально достичь нулевого газового баланса в этом году… Но важно понимать, что наше потребление резко сократилось. Многое будет зависеть от того, как будут развиваться промышленность и экономика. Сегодня есть рост производства, потенциал для увеличения есть, и это реальный потенциал", — заявил Герман Галущенко в интервью агентству Рейтер.

По его словам, в 2023 потребление газа в стране упало до около 19 миллиардов кубометров. Галущенко добавил, что из-за сниженного уровня потребления Украина может возобновить значительный экспорт энергоносителей этой весной.