МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Украина не намерена продлевать договор о транзите российского газа в Европу, однако транзит будет возможен после этого срока при условии, если получатель арендует мощности украинской ГТС, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве Украины. Украина опровергла готовность к продлению транзита российского газа

Премьеры Словакии Роберт Фицо 24 января сообщил, что в рамках встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде была достигнута предварительной договоренность о продолжении транзита российского газа через украинскую территорию в Европу.

"Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не собираемся договариваться с россиянами и продлевать контракт", — цитирует агентство слова источника.

В издании отметили, что для продления транзита возможна опция, когда словацкая компания сама арендует мощности украинской газотранспортной системы (ГТС). "В этом случае транзит газа может быть продлен и после 2024 года. Но это пока только предположение".

При этом, как передает РБК-Украина, оператор газотранспортной системы на данный момент не получал официальных заявок на транспортировку газа в 2025 году от словацкой стороны.

Текущий транзитный договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" был подписан в конце 2019 года на пять лет, и через Украину газ проходит в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию. Объем транзита в настоящее время составляет 42 миллиона кубометров в сутки.