МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча", входящая в группу "Нафтогаз Украины", запустила в эксплуатацию новую скважину с добычей 250 тысяч кубометров газа в сутки, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"В первые дни января "Укргаздобыча" запустила в эксплуатацию новую разведывательную скважину на 250 тысяч кубометров газа в сутки", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаз Украины".

В компании уточнили, что это уже десятая скважина на соответствующем месторождении. Скважина имеет проектную глубину 3 950 метров. Отмечается, что по итогам 2023 года "Укргаздобыча" увеличила суточный дебит на 11% и достигла крупнейшего суточного дебита с апреля 2019 года.

В марте 2023 года минэнерго страны заявило, что Украина довела добычу газа до отметки свыше 50,5 миллиона кубометров в сутки.