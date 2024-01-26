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"Нафтогаз Украины" запустил новую газовую скважину
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Государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча", входящая в группу "Нафтогаз Украины", запустила в эксплуатацию новую скважину с добычей 250 тысяч кубометров газа в сутки,... ПРАЙМ, 26.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча", входящая в группу "Нафтогаз Украины", запустила в эксплуатацию новую скважину с добычей 250 тысяч кубометров газа в сутки, сообщила в пятницу пресс-служба компании.
"В первые дни января "Укргаздобыча" запустила в эксплуатацию новую разведывательную скважину на 250 тысяч кубометров газа в сутки", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаз Украины".
В компании уточнили, что это уже десятая скважина на соответствующем месторождении. Скважина имеет проектную глубину 3 950 метров. Отмечается, что по итогам 2023 года "Укргаздобыча" увеличила суточный дебит на 11% и достигла крупнейшего суточного дебита с апреля 2019 года.
В марте 2023 года минэнерго страны заявило, что Украина довела добычу газа до отметки свыше 50,5 миллиона кубометров в сутки.