МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Добыча газа "Роснефтью" по итогам 2023 года вышла на рекордный уровень в 106 миллиардов кубометров, следует из презентации первого вице-президента "Роснефти" Сергея Менжинского. Названы главные признаки опасной газовой плиты

"По итогам 2023 года добыча газа достигла исторического максимума в 106 миллиардов кубометров", — говорится в материалах, который представил Менжинский, выступая на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия".