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"Роснефть" в 2023 году добыла рекордный объем газа
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Добыча газа "Роснефтью" по итогам 2023 года вышла на рекордный уровень в 106 миллиардов кубометров, следует из презентации первого вице-президента "Роснефти" Сергея Менжинского... ПРАЙМ, 27.01.2024
энергетика, бизнес, новости, газ, россия, роснефть, добыча газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Добыча газа "Роснефтью" по итогам 2023 года вышла на рекордный уровень в 106 миллиардов кубометров, следует из презентации первого вице-президента "Роснефти" Сергея Менжинского.
"По итогам 2023 года добыча газа достигла исторического максимума в 106 миллиардов кубометров", — говорится в материалах, который представил Менжинский, выступая на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия".