МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Растущая зависимость Европы от американского СПГ становится все более рискованной на фоне решения президента США Джо Байдена приостановить согласование новых контрактов на поставки за рубеж сжиженного газа, пишет агентство Bloomberg. В США сочли решение Байдена по экспорту СПГ возмутительным

Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее "грязный экспорт".

Как отмечает агентство, Европа, "долгое время зависевшая от российского природного газа", менее чем за два года ушла от этой зависимости, предпочтительной заменой стал газ из США. "Но с каждым днем это становится все более рискованным", — говорится в материале агентства.

Согласно Bloomberg, еще до заявления Байдена "быстро растущая зависимость Европы от американского СПГ могла заставить Брюссель задуматься". За очень короткий промежуток времени, как пишет Bloomberg, США отвоевали значительную долю газоснабжения Европы, сегодня на долю американских поставок приходится около половины импорта СПГ в Европу, и, как отмечает агентство, ожидается, что эта доля будет расти и дальше.

"Зависимость Европы от американского СПГ будет только расти, если не появится вновь больше российского газа, а катарцы решат не ввязываться в ценовую войну за долю на рынке. Наградой для Европы станет диверсифицированный набор американских поставщиков. Риск представляют серьезные изменения в политике США в будущем", — приводит агентство слова старшего научного сотрудника Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Айры Джозефа. Как отмечает агентство, поменяв поставщиков ископаемого топлива, Европа "поменяла одно потенциальное препятствие на другое", оставив свою энергосистему уязвимой и незащищенной.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит.