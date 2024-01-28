МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Москва и Пекин прорабатывают экономические выгоды соглашения по строительству газопровода "Сила Сибири 2", поэтому сроки строительства магистрали могут быть сдвинуты, сообщает газета Financial Times со ссылкой на монгольского премьер-министра Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ. "Газпром" 12 января обновил рекорд поставок по "Силе Сибири"

Ранее премьер заявил, что ожидает начала строительства газопровода в 2024 году.

"Этим двум сторонам все еще нужно больше времени для проведения более детальных экономических исследований… Китайская и российская стороны все еще проводят расчеты и прикидки, и они работают над экономическими выгодами", — ответил Оюун-Эрдэнэ на вопрос издания, будет ли соблюдаться указанный срок.

По его мнению, рекордный рост мировых цен на газ в течение последних двух лет осложнил переговоры. При этом, по словам премьера, Улан-Батор ведет переговоры с Россией и Китаем и "готов начать, как только эти две стороны будут готовы начать строительство".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что сроки строительства газопровода "Сила Сибири 2" и его основные технико-экономические показатели будут окончательно обозначены после подписания обязывающих соглашений с Китаем.

"Сила Сибири 2" — проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022-2024 годы.