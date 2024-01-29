ВАРШАВА, 29 янв — ПРАЙМ. Планы президента США Джо Байдена не остановят экспорт СПГ в Польшу, но могут повлиять на его увеличение, считает польских эксперт в области энергетики Войцех Якубик. QatarEnergy договорилась с Excelerate о поставках СПГ в Бангладеш

Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее "грязный экспорт".

"Джо Байден не остановит поставки СПГ из США в Польшу. Однако это может повлиять на планы по расширению экспорта сжиженного газа из Америки в будущем, при условии, что он выиграет президентские выборы", — говорится в статье Якубика на портале BiznesAlert.

При этом автор уверен в том, что пересмотр газовых проектов, анонсированный администрацией Байдена, "не будет включать проекты, имеющие стратегическое значение для союзников США, таких как Польша"

"Однако пока нельзя исключать возможность пересмотра дальнейшего развития проекта (экспорта СПГ из США – ред.), на который рассчитывает Польша", — добавил он.

При этом в статье отмечается, что это не первый пересмотр американских планов такого рода. Предыдущий был проведен в 2018 году, когда объем экспорта СПГ из США достигал 4 миллиардов кубических футов.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит.