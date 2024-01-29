БРЮССЕЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. США заранее уведомили Евросоюз о временной паузе в выдаче разрешений на экспорт СПГ, рассказал РИА Новости источник в Еврокомиссии. На Украине увеличат тарифы на электроэнергию по требованию США

"Еврокомиссия находится в тесном контакте с минэнерго США по этому вопросу и была проинформирована о данном заявлении заранее. Мы продолжаем следить за ситуацией", — заявил собеседник агентства.

Кроме того,в Еврокомиссии заявили, что пауза в одобрении новых поставок СПГ из США не скажется на поставках в ЕС в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

"Эта пауза не будет иметь каких-либо краткосрочных или среднесрочных последствий для безопасности поставок в Евросоюз", — заявил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что данное решение предусматривает также исключения, "связанные с национальной безопасностью". По его словам, временная пауза скажется на еще не одобренных разрешениях на экспорт энергоресурса, а одобренные экспортные проекты продолжат действовать.

Более того, в ЕК заявили РИА Новости, что ЕС продолжит работу по диверсификации энергетических поставок.

"Евросоюз продолжит работу по укреплению своей энергетической безопасности, диверсифицируя поставки, стимулируя свое производство "чистой" энергии, укрепляя общеевропейский энергетический рынок, повышая энергетическую эффективность и энергосбережение", — сказал собеседник агентства, выразив уверенность в продолжении "прочного энергетического партнерства" с США.

Ранее президент Штатов Джо Байден сообщил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж на фоне ситуации с изменением климата. Республиканцы раскритиковали заявление Байдена. Так, спикер палаты представителей США Майк Джонсон отметил, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее "грязный экспорт".

Вице-премьер России Александр Новак, в свою очередь, заявлял, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит.

В России неоднократно заявляли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать по сей день. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.