КИШИНЕВ, 29 дек — ПРАЙМ. Жители Молдавии в этом отопительном сезоне платят самую высокую цену за газ в Юго-Восточной Европе, заявил в понедельник экономический эксперт центра IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ. Молдавия впервые закупит сжиженный газ у США

"Медианная цена за газ — 12,5 леев за кубический метр. Только за декабрь мы переплатили 750 миллиона леев (42 миллиона долларов). За весь отопительный сезон мы переплатим не менее 4,5 миллиарда леев (253 млн долларов). Кто ответит за это хищение? Самым страшным является исчезновение экспертов в энергетической сфере. Абсолютная тишина в этой области", — написал Ионицэ в своем блоге.

Экономист отметил, что цена на газ в Молдавии в 4 раза выше, чем на Украине или в Венгрии, и на 45% выше средней по региону.

С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в непризнанное Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах.

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%.