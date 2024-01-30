АНКАРА, 30 янв — ПРАЙМ. Турция рассматривает возможность стать экспортером СПГ — соответствующий законопроект поступил в парламент страны, пишет газета Ekonomim. Турция окончательно одобрила вступление Швеции в НАТО

"Согласно предложенному законопроекту, представленному в парламент, природный газ, добываемый внутри страны и импортируемый из различных источников, может быть сжижен в Турции и продан на мировых рынках в виде СПГ", — пишет издание. Это отвечает целям Турции стать центром торговли газом, отмечается в статье.

Газета отмечает, что данные инициативы совпадают с целями предложенного Россией проекта газового хаба в Турции. Россия является одним из крупнейших поставщиков природного газа в Турцию.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда — через две недели после теракта на "Северных потоках" — президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

В ноябре прошлого года министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара ведет переговоры с "Газпромом" по выводу турецкой платформы по торговле газом на международный уровень. По его словам, республика рассчитывает, что сможет завершить работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга в 2024 году.