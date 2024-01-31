МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Россия на данный момент не ведет переговоры по поводу продления после 2024 года контракта на транзит газа через Украину ни с самой страной, ни с Европой, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Венгрия попросила Украину сохранить транзит российской нефти

"На текущий момент у нас нет по этому поводу переговоров с Украиной", — ответил вице-премьер на вопрос о переговорах по поводу продления контракта на транзит газа через Украину.

На уточняющий вопрос насчет переговоров с европейской стороной Новак также ответил отрицательно.

Ранее агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС. Новак заявлял, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит.

В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.