БЕРЛИН, 31 янв — ПРАЙМ. Решение президента США Джо Байдена о приостановке процесса одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж не повлияет на энергобезопасность Германии, так как на рынке есть ещё поставщики сжиженного газа, заявила официальный представитель министерства экономики страны Нина Мари Гюттлер. Парламент Турции рассмотрит законопроект об экспорте СПГ

"Правительство Германии внимательно следит за ситуацией и ведет диалог с правительством США. На безопасность поставок в Германию это не повлияет, она по-прежнему обеспечена", — сообщила она журналистам в ходе брифинга кабинета министров в среду.

По ее словам, рынок среднесрочных поставок остается стабильным, поскольку существуют разные страны-поставщики. Большая часть СПГ поставляется по трубопроводам из Норвегии, но есть и другие страны, такие как Катар, Алжир и Нигерия, добавила она.

Германия начала отказываться от российского "голубого топлива" после начала спецоперации на Украине. Кроме того, в сентябре 2022 года в результате диверсии были повреждены "Северный поток" и "Северный поток — 2", по которым страна импортировала газ из России.

В результате сложившейся ситуации ФРГ начала переходить на возобновляемые источники энергии, а также приступила к строительству терминалов по приему СПГ.

В октябре прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ смогла заместить 50 процентов поставок российского газа за рекордно короткие сроки.