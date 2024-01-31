КИШИНЕВ, 31 янв — ПРАЙМ. Схемы по закупке газа правительства и компании Energocom являются второй "кражей миллиарда", заявил экс-премьер Молдавии Ион Кику в эфире Exclusive TV. Молдавский экс-министр финансов ожидает сокращение внешней поддержки

Ранее директор "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что "Газпром" с мая вновь может стать единственным поставщиком газа в республику, если предложит выгодную цену за топливо.

"В реальности это значит, что Молдова будет закупать газ, но теперь без трех-четырех посредников, потому что мы тот же российский газ закупаем. Все эти скрытые схемы по закупке газа от Energocom выйдут наружу и они понимают эти вещи", — заявил Кику.

Он подчеркнул, что другие страны, такие как Венгрия и Турция продолжали закупать дешевый газ у России и не испытывали зимой никаких проблем.

"Мы можем спросить себя, почему в Республике Молдова тариф на природный газ в четыре раза дороже, чем, например, на Украине?.. Это были выдуманные причины, этих мальчиков, желающих на этой схеме сделать миллионы евро… Они сделали огромные деньги, это вторая "кража миллиарда" в нашей стране", — заключил Кику.

С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.

В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Разразившийся после этого коррупционный скандал получил название "кража века". Он спровоцировал акции протеста в Кишиневе, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которые поддерживали США и ЕС. Прокуратура Молдавии пришла к выводу, что главным выгодополучателем банковского хищения был бывший лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк. Однако США, куда он бежал после смены власти в Молдавии, отказались его выдать.