Bloomberg: Россия помогла Австрии выйти в число экспортеров газа в Европе
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Австрия впервые за 20 лет стала нетто-экспортером энергоресурсов благодаря стабильным поставкам газа из России, пишет Bloomberg.
По данным издания, Австрия впервые за два десятилетия экспортировала топлива больше, чем импортировала, благодаря стабильным поставкам природного газа из России и низкому потреблению энергии в стране. Рост цен на газ и электроэнергию вынудили потребителей сократить потребление, а газовая OMV AG и энергетическая Verbund AG смогли нарастить поставки топлива соседним странам.
OMV сообщила, что Россия в 2023 году поставила весь согласованный объем газа в рамках долгосрочного контракта с Газпромом, рассчитанного до 2040 года. По подсчетам, Австрия импортировала почти вдвое больше газа, чем требовала ее экономика, что позволило трейдерам продавать почти 90 тераватт-часов топлива в другие страны.
Схожая ситуация сложилась в энергетической сфере. Внутреннее потребление электроэнергии упало на 5,3%, а производство гидроэнергии выросло на одну пятую относительно прошлого года.
Как отмечает E-Control, Австрия впервые с 2003 года экспортировала энергоресурсов больше, чем импортировала. Экспорт электроэнергии вырос почти на 9% до 21,62 тераватт-часа против импорта, который упал на 25% до 21,55 тераватт-часа, по данным регулятора.
https://1prime.ru/gas/20240201/842962510.html