МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Австрия впервые за 20 лет стала нетто-экспортером энергоресурсов благодаря стабильным поставкам газа из России, пишет Bloomberg. Австрийская OMV назвала экспроприацией продажу ее российского актива

По данным издания, Австрия впервые за два десятилетия экспортировала топлива больше, чем импортировала, благодаря стабильным поставкам природного газа из России и низкому потреблению энергии в стране. Рост цен на газ и электроэнергию вынудили потребителей сократить потребление, а газовая OMV AG и энергетическая Verbund AG смогли нарастить поставки топлива соседним странам.

OMV сообщила, что Россия в 2023 году поставила весь согласованный объем газа в рамках долгосрочного контракта с Газпромом, рассчитанного до 2040 года. По подсчетам, Австрия импортировала почти вдвое больше газа, чем требовала ее экономика, что позволило трейдерам продавать почти 90 тераватт-часов топлива в другие страны.

Схожая ситуация сложилась в энергетической сфере. Внутреннее потребление электроэнергии упало на 5,3%, а производство гидроэнергии выросло на одну пятую относительно прошлого года.

Как отмечает E-Control, Австрия впервые с 2003 года экспортировала энергоресурсов больше, чем импортировала. Экспорт электроэнергии вырос почти на 9% до 21,62 тераватт-часа против импорта, который упал на 25% до 21,55 тераватт-часа, по данным регулятора.