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2024
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Поступления СПГ в Европу за январь упали до минимума
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В январе потоки сжиженного природного газа (СПГ) в Европейскую газотранспортную систему достигли трехмесячного минимума, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE)... ПРАЙМ, 02.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В январе потоки сжиженного природного газа (СПГ) в Европейскую газотранспортную систему достигли трехмесячного минимума, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).
Отмечается, что в январе объем потоков СПГ составил 10,65 миллиардов кубометров, что на шесть процентов ниже декабрьских показателей и на шесть процентов меньше, чем в январе 2023 года.
Среди источников поставок газа в страны Евросоюза основное место занимает отбор из подземных хранилищ (41 процент), за ним следует СПГ (23 процента), а на третьем месте — поставки с Северного моря (19 процентов). Поставки с Востока (включая российский газ) составили 7,2 процента, из Северной Африки — 6 процентов, а из Великобритании всего 2 процента.