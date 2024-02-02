МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В январе потоки сжиженного природного газа (СПГ) в Европейскую газотранспортную систему достигли трехмесячного минимума, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). Цены на газ в Европе растут в связи с опасениями насчет поставок СПГ из США

Отмечается, что в январе объем потоков СПГ составил 10,65 миллиардов кубометров, что на шесть процентов ниже декабрьских показателей и на шесть процентов меньше, чем в январе 2023 года.

Среди источников поставок газа в страны Евросоюза основное место занимает отбор из подземных хранилищ (41 процент), за ним следует СПГ (23 процента), а на третьем месте — поставки с Северного моря (19 процентов). Поставки с Востока (включая российский газ) составили 7,2 процента, из Северной Африки — 6 процентов, а из Великобритании всего 2 процента.