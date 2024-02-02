МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Молдавия не вводила запрет на закупки российского газа, заявил министр энергетики страны Виктор Парликов в эфире Moldova 1. Его слова приводит Sputnik. "Газпром" вновь обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

Глава молдавского энергетического ведомства пояснил, что хочет найти "голубое топливо" по наиболее выгодным ценам. При этом, подчеркнул он, выбор нужно сделать до мая.

"Если цена у "Газпрома" будет лучше, то можно и у "Газпрома" купить, я не исключаю такого сценария… Это очень прагматичный подход, при котором учитывается конечная цена для потребителя, чтобы получить лучшую цену", — сказал Парликов.

Министр напомнил, что никаких официальных запретов в отношении газа из России Кишинев не вводил.

Ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявлял, что закупочная цена на российский газ для Молдавии в феврале снизится на 24 доллара в сравнении с январем, до 354,34 доллара за тысячу кубометров.