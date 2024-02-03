МУРМАНСК, 3 фев — ПРАЙМ. ЕС с 2022 года опустошает мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) с целью компенсации потерь после отказа от российского газа, что негативно сказывается на состоянии климата и экономике бедных стран, считает депутат парламента Норвегии Мариус Арион Нильсен. Цены на газ в Европе ударили по аппетиту промышленности, пишет СМИ

Нильсен написал обращение к министру энергетики страны Терье Аасланду, которое было опубликовано на сайте парламента. В нем депутат призвал уточнить, насколько серьезно ЕС относится к "негативным последствиям своей политики" в области энергетики, которую он проводит после февраля 2022 года. Сама Норвегия не входит в ЕС, но последовательно поддерживает большинство решений Евросоюза.

"Евросоюз высасывает мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ), чтобы компенсировать потерю российского трубопроводного газа. Это увеличивает глобальные выбросы CO2 и перекладывает энергетическую проблему с ЕС на более бедные страны мира", — отметил Нильсен.

По его мнению, вследствие данной политики цены на энергоносители резко взлетели, а энергетическая бедность и выбросы парниковых газов увеличились. Парламентарий в обращении интересуется у министра, планируется ли инвестировать в инфраструктуру и увеличить объем трубопроводного газа из Норвегии, Баренцева моря и других регионов.

В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее углеводородов, так как попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.