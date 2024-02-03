КИШИНЕВ, 3 фев — ПРАЙМ. Кишинев готов обеспечить приднестровцев газом, если прекратится транзит по украинской территории, но за это придется платить полную цену, заявил спикер парламента Игорь Гросу. В Молдавии не исключили закупку газа у России

Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

"Приднестровью нужно привыкать к идее, что за газ нужно платить, "шара" закончилась, нужно ментально, физически и финансово готовиться. Даже если в экстренной ситуации не будет транзита с территории Украины, мы найдем объемы, у нас есть и другие источники, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить газом и левый берег", — заявил Гросу в эфире телеканала Rlive.

Он заявил, что Кишинев уже пошел на определенные уступки, чтобы помочь Приднестровью в сфере энергетики.

"Мы приняли решение, что тот газ, который идет из России, попадал в Приднестровье. Мы приняли непопулярное у части наших граждан решение, чтобы поддержать жителей Приднестровья. Нас трудно упрекнуть в симпатии ко многих вещам, которые там творятся. Но мы должны думать о наших гражданах", — заявил спикер.

С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема, что нужен для молдавских потребителей.

В конце января вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия на данный момент не ведет переговоры по поводу продления после 2024 года контракта на транзит газа через Украину ни с самой страной, ни с Европой.

В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.