МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Потребители в ЕС почти вдвое увеличили темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ) в январе, показатель стал максимальным с начала 2022 года, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Названа выгода России от решения Байдена по экспорту СПГ

Заполненность ПХГ в ЕС за январь уменьшилась на 16,1 п. п., снижаясь в среднем на 0,52 п. п. за день. Показатель отбора достиг максимума с января 2022 года. Это также почти вдвое больше, чем в декабре – 8,4 п. п., в среднем 0,27 п. п. за день. При этом в январе прошлого года отбор был меньше в 1,4 раза – 11,4 п. п., в среднем 0,37 п. п. за день, став минимальным для этого месяца с 2014 года.

При этом темпы отбора в начавшемся феврале замедлились. Показатель снижается третий день подряд, за сутки опустившись на 0,18 п. п. (нетто-отбор почти 200 миллионов кубометров).

Заполненность ПХГ в ЕС по состоянию на газовые сутки 3 февраля (завершились утром 4 февраля) составляет 69,14%, что на 13,4 п. п. больше, чем в среднем на эту дату в 2019–2023 годах, и на 1,7 процентного пункта меньше, чем в прошлом году.

В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 76,5 миллиарда кубометров. Это примерно на 15,9 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 0,7 миллиарда меньше, чем в прошлом году.

Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой декады ноября – уменьшился к настоящему моменту на 30,5 процентного пункта. Европейские потребители за два месяца выбрали около 33,8 миллиарда кубометров газа. Заполненность ПХГ за прошлый месяц уменьшилась на 17,8 миллиарда кубометров.