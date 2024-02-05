МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в понедельник демонстрировали разнонаправленную динамику. Поставки из Норвегии уменьшились вследствие незапланированных ремонтных работ, прогнозы погоды указывают на похолодание, а уровень запасов остается высоким.

По данным LSEG, в 09.33 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF на следующий день торговались с повышением на 0,70 евро, по 29,40 евро за мегаватт-час. Мартовские фьючерсы же снизились на 0,65 евро, до 28,85 евро за мегаватт-час

В Великобритании контракты с поставкой на следующий день торговались с повышением на 0,75 пенса, по 70,75 пенса за терм.

Оператор норвежской трубопроводной системы Gassco в субботу сообщил о незапланированной приостановке работы газоперерабатывающего завода Nyhama и аварийной ситуации на месторождении Troll.

Обслуживание объектов должно быть завершено в течение одного дня, но если приостановки продлятся, то "реакция рынка может оказаться более выраженной", полагают аналитики Engie's EnergyScan.

Европейские хранилища газа в настоящий момент заполнены на 69,14%, согласно данным Gas Infrastructure Europe.

"При таких уровнях запасов газовая система Европы сможет справиться с некоторой потерей поставок… если они будут ограничены по времени", — добавляют аналитики.

Изменение метеопрогнозов в последние несколько дней обеспечивает некоторую поддержку котировкам, так как температуры воздуха обещают быть намного более низкими в будние дни на следующей неделе, отмечает аналитик LSEG Уэйн Брайан.

Относительно благоприятная погода будет сохраняться в выходные и в начале следующей неделе, но затем температуры воздуха опустятся на 1-3 градуса Цельсия ниже нормальных для текущего времени года уровней, согласно данным LSEG.

Спрос на газ для генерации электроэнергии в Великобритании, вероятно, возрастет, учитывая резкое замедление скорости ветра. Это означает, что темпы расходования запасов газа из хранилищ в Великобритании на следующей неделе ускорятся, полагает Уэйн.

Пиковая ветрогенерация в Великобритании в понедельник достигнет 16,2 гигаватта и возрастет до 16,5 гигаватта во вторник, согласно данным Elexon.

Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,5 евро, по 62,90 евро за тонну.