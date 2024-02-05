КИШИНЕВ, 5 фев — ПРАЙМ. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Алексей Лунгу заявил, что жители республики покупают топливо в несколько раз дороже, чем оно стоит в соседних странах из-за отсутствия в его закупках прозрачности и конкуренции. Бывшего зампреда правления "Газпрома" признали банкротом

С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.

"В сфере закупок газа полностью отсутствует как прозрачность, так и конкуренция. Наши власти не имеют опыта международных сделок. Кроме того, процесс этот политизирован, а на рынке газа и вовсе установлена монополия. Отсюда и самые высокие цены на топливо в регионе. По оценкам некоторых экспертов, они в 4 раза выше, чем в ряде стран Центральной и Юго-Восточной Европы, даже выше, чем в Румынии и Украине", — написал Лунгу в своем Telegram-канале.

По его словам, властный режим правящей партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, делает вид, что пытается справиться с энергетическим кризисом, который был объявлен в республике еще в 2021 году. "Потрачено на это 1,2 млрд евро. В основном, конечно, это кредиты от европейских служб, международных финансовых институтов и стран-доноров… Проведя анализ цен на международном фондовом рынке и цен, уплаченных "Молдовагаз" за газ, приобретенный за счет бюджетных средств и кредитов из-за рубежа, мы обнаружили расхождение в более чем 213 млн долларов. И это только по закупкам в 2023 году", — подчеркнул Лунгу.

В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.