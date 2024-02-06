МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Дорожная карта предложенного Россией проекта газового хаба в Турции будет обсуждаться в ходе планируемого визита президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера Реджепа Эрдогана. В Турции рассчитывают к началу февраля обсудить план создания газового хаба

Источник в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции ранее сообщал РИА Новости, что турецкая делегация посетила с визитом Россию для обсуждения деталей газового хаба, рассчитывает подготовить календарь действий, ускорить работы.

"Проект газового хаба – один из главных пунктов энергетической повестки предстоящих переговоров. На рассмотрение лидеров (Турции и РФ) будут предложены наработки по "дорожной карте". Лидеры соответственно дадут свои поручения", — сообщил собеседник агентства.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда — через две недели после теракта на "Северных потоках" — Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

В ноябре текущего года министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара ведет переговоры с "Газпромом" по выводу турецкой платформы по торговле газом на международный уровень. По его словам, республика рассчитывает, что сможет завершить работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга в 2024 году.