МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Потребители в Европе использовали более 30% газа из подземных хранилищ уже за три месяца — с момента начала сезона отбора, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). В Молдавии объяснили причину высоких цен на газ

Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора — первой декады ноября — уменьшился к настоящему моменту на 30,69 процентного пункта. А заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в ЕС по состоянию на газовые сутки 4 февраля (завершились утром 5 февраля) составляет 68,92%.

Это на 1,61 процентного пункта меньше, чем в прошлом году, но на 13,6 процентного пункта больше, чем в среднем на эту дату в 2019–2023 годах

В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 76,3 миллиарда кубометров. Это примерно на 16,1 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 0,6 миллиарда меньше, чем в прошлом году.

За два месяца с начала отопительного сезона европейские потребители выбрали около 34 миллиардов кубометров газа. Заполненность ПХГ за прошлый месяц уменьшилась на 17,8 миллиарда кубометров.