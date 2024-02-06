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https://1prime.ru/gas/20240206/842995411.html
Европейские газовые хранилища опустели на треть
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Потребители в Европе использовали более 30% газа из подземных хранилищ уже за три месяца — с момента начала сезона отбора, следует из данных Ассоциации операторов газовой... ПРАЙМ, 06.02.2024
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ, газ, энергетика, евросоюз
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Потребители в Европе использовали более 30% газа из подземных хранилищ уже за три месяца — с момента начала сезона отбора, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора — первой декады ноября — уменьшился к настоящему моменту на 30,69 процентного пункта. А заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в ЕС по состоянию на газовые сутки 4 февраля (завершились утром 5 февраля) составляет 68,92%.
Это на 1,61 процентного пункта меньше, чем в прошлом году, но на 13,6 процентного пункта больше, чем в среднем на эту дату в 2019–2023 годах
В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 76,3 миллиарда кубометров. Это примерно на 16,1 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 0,6 миллиарда меньше, чем в прошлом году.
За два месяца с начала отопительного сезона европейские потребители выбрали около 34 миллиардов кубометров газа. Заполненность ПХГ за прошлый месяц уменьшилась на 17,8 миллиарда кубометров.