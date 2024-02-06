МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Пока ничего нельзя сказать, так как все зависит от результатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о намерении опубликовать данные российского расследования взрывов на "Северных потоках". В Германии отказались говорить о сотрудничестве с Польшей по "Севпотокам"

"Что касается нашего собственного расследования, то пока ничего сказать не могу. Это зависит от результатов", — сказал Песков журналистам.

Официальный представитель Кремля также отметил, что происшествия на газопроводах — это диверсия, которую нельзя оставлять без определения исполнителей и заказчиков. Тем не менее, по его словам, Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам газопроводов, но ни разу их не получила.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия с интересом ожидает заключений Швеции по взрывам на трубопроводах. "Мы, конечно, с интересом ожидаем каких-либо вердиктов и решений, которые будут приниматься", — сказал Песков, отвечая на вопрос, получала ли Россия какие-то данные по следствию.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.