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Песков призвал определить виновных во взрывах на "Северных потоках"
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Пока ничего нельзя сказать, так как все зависит от результатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о намерении опубликовать данные... ПРАЙМ, 06.02.2024
энергетика, новости, газ, в мире, россия, дмитрий песков, диверсия, северные потоки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Пока ничего нельзя сказать, так как все зависит от результатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о намерении опубликовать данные российского расследования взрывов на "Северных потоках".
"Что касается нашего собственного расследования, то пока ничего сказать не могу. Это зависит от результатов", — сказал Песков журналистам.
Официальный представитель Кремля также отметил, что происшествия на газопроводах — это диверсия, которую нельзя оставлять без определения исполнителей и заказчиков. Тем не менее, по его словам, Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам газопроводов, но ни разу их не получила.
Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия с интересом ожидает заключений Швеции по взрывам на трубопроводах. "Мы, конечно, с интересом ожидаем каких-либо вердиктов и решений, которые будут приниматься", — сказал Песков, отвечая на вопрос, получала ли Россия какие-то данные по следствию.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.