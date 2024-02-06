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Reuters: Швеция сделает заявление о взрывах на "Северных потоках"
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Шведский прокурор, который занимается деталями взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", 6 февраля сделает заявление о ходе расследования происшествий,... ПРАЙМ, 06.02.2024
энергетика, новости, газ, в мире, швеция, северные потоки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Шведский прокурор, который занимается деталями взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", 6 февраля сделает заявление о ходе расследования происшествий, пишет агентство Reuters со ссылкой на данные прокуратуры.
Ранее в понедельник, 5 февраля, в шведской прокуратуре уточнили, что заявление, возможно, будет сделано на текущей неделе. Уточнялось, что оно будет содержать решение либо о прекращении дела, либо о выдвижении обвинений, либо о запросе о привлечении к ответственности виновного.
26 сентября 2022 года произошли взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Позднее немецкие СМИ разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.