БЕРЛИН, 6 фев — ПРАЙМ. Прокуратура Швеции намерена в скором времени сообщить о прекращении расследования взрывов на "Северных потоках", так как, вероятно, установить подозреваемых не удалось, пишет издание Süddeutsche Zeitung. Россия может потребовать компенсацию за "Северные потоки", заявил МИД

Ранее 5 февраля, в шведской прокуратуре уточнили, что заявление, возможно, будет сделано на текущей неделе. Уточнялось, что оно будет содержать решение либо о прекращении дела, либо о выдвижении обвинений, либо о запросе о привлечении к ответственности виновного.

"Шведские власти, по всей видимости, не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране", — сообщает издание со ссылкой на собственные источники, а также итоги совместного расследования с телерадиокомпаниями NDR, WDR и изданием Zeit.

Согласно полученным данным, шведский прокурор Матс Люнгквист намерен в скором времени объявить о завершении расследования. Ранее прокурор сообщал, что на данный момент нет ясности в вопросе о том, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".

Взрывы произошли в сентябре 2022 года на экспортных газопроводах, идущих в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают возможности саботажа. Оператор газопровода Nord Stream AG сообщил, что повреждения на газопроводах невозможно оценить, а ремонт займет длительное время. Генеральная прокуратура России, в свою очередь, возбудила дело об акте международного терроризма.