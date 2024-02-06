МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Во вторник фьючерсы на природный газ в США подешевели на 3%, до минимума за девять месяцев, на фоне небольшого роста добычи. В то же время потоки газа на экспортные заводы сжижения газа (СПГ) сократились после выхода пониженных прогнозов погоды на этой неделе.

Цены снизились несмотря на то, прогнозы указывают на более сильное, чем ожидалось раньше, похолодание и повышенный спрос на газ для отопления с середины до конца февраля.

Трейдеры отмечают рост добычи по мере возобновления эксплуатации скважин после экстремальных январских морозов, а также все еще слабый поток на заводы СПГ, в основном из-за остановки экспортного предприятия компании Freeport LNG в Техасе.

К 14.29 по Гринвичу цена на мартовские фьючерсы на NYMEX снизилась на 5,9 цента или на 2,8%, до 2,023 доллара за млн БТЕ, и контракты нацелены на минимальный уровень закрытия с 13 апреля 2023 года.

Это означает, что эти фьючерсы оказались на территории технической перепроданности четвертый из пяти торговых дней.

Усиление волатильности цен в последние недели повысили заинтересованность инвесторов в контрактах на газ, и число открытых позиций на NYMEX 2 февраля увеличилось до максимума с февраля 2020 года 1,498 млн и держится на этом уровне четвертый день подряд.

По данным PowerOutages.us, во вторник утром более 153 000 жилых домов и коммерческих помещений в Калифорнии оставалась без отопления, подача которого была прервана в выходные из-за сильных ветров. Тепло не подается 1,1 млн потребителей, сообщили представители теплосетей штата.

По информации финансовой компании LSEG, добыча газа в 48 континентальных штатах с начала февраля выросла до 105,4 млрд кубометров в день с 102,1 млрд кубометров в день в январе. Тем не менее добыча не дотягивает до установленного в декабре рекорда 106,3 млрд кубометров в день.

По прогнозам метеорологов, до 13 февраля температура воздуха в континентальной части США будет выше нормы, а 15-21 февраля опустится до нормальной.

На фоне ожидания похолодания LSEG прогнозирует, что спрос на газ в 48 континентальных штатах, включая потребности экспорта, увеличится с 121,8 млрд кубометров в день на этой неделе до 124,6 млрд кубометров в день на следующей неделе.

Компания понизила прогноз спроса на эту неделю и повысила его на следующую неделю относительно сделанных в понедельник оценок.

Поставки газа на семь крупных американских экспортных заводов СПГ в феврале сократились до 13,6 млрд кубометров в день с 13,9 млрд кубометров в день в январе и рекордных 14,7 млрд кубометров в день в декабре.

По словам аналитиков, поставки на заводы СПГ в США не вернутся к рекордным максимумам, пока предприятие Freeport LNG не возобновит работу на полную мощность. Ожидается, что это произойдет в середине или в конце февраля.

В 2023 году США стали крупнейшим мировым поставщиком СПГ, опередив Австралию и Катар. Возросшие на фоне перебоев с поставками и санкциями против России цены на газ стимулировали американский экспорт.

Фьючерсы на природный газ с поставкой из нидерландского терминала TTF в Европу и контракты на JKM с поставкой в Азию торговались примерно по 9 долларов за млн БТЕ.