МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Неспособность Швеции и Дании завершить расследование взрывов на "Северных потоках" связана с тем, что высокопоставленные лица в обеих странах понимают, что именно происходит, заявил американский журналист, опубликовавший расследование произошедшего на газопроводах, Сеймур Херш. США знают о коррумпированности Зеленского, заявил журналист Херш

Ранее издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования взрывов на "Северных потоках" в ближайшие дни, судя по всему, из-за того, что не удалось установить подозреваемых.

"Неспособность обеих стран (Швеции и Дании — ред.) завершить расследование, возможно, проистекает из того факта, что, как мне сказали, некоторые высокопоставленные лица в обеих странах поняли, что именно происходит", — пишет Херш в статье на онлайн-платформе Substack.

Херш отметил, что от Швеции или Дании больше ничего не слышно о причине подводных взрывов в Балтийском море, хотя обе страны знали, что США проводили погружения в этом районе в течение нескольких предыдущих месяцев до инцидента.

По словам журналиста, также нет доказательств того, что президент США Джо Байден поручил экспертам провести расследование теракта.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушены на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

Газета Wall Street Journal позднее сообщила, что в терактах на "Северных потоках" может быть замешана польская компания. В статье говорилось, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках", она, согласно материалам расследования, была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года.

Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда", которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках".

В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта.

В Кремле не раз заявляли, что расследование теракта на "Северных потоках" должно быть транспарентным, мир должен узнать, кто виновен. Россия не питает иллюзий о честности Запада в расследовании тех или иных инцидентов, но от ответа за инциденты на "Северных потоках" ему уйти не удастся, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.