МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Шведская прокуратура сообщила, что в среду может вынести решение по расследованию взрывов на российских экспортных газопроводах в Европу "Северных потоках". Швеция приостановит расследования по "Северным потокам", пишут СМИ

При этом немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования взрывов на "Северных потоках", судя по всему, ей не удалось установить подозреваемых. По данным немецкой газеты Zeit, прекращение расследования шведской стороной не влияет на расследование немецкой прокуратуры. Более того, это может сыграть на руку ФРГ, так как шведская прокуратура может передать немецким коллегам вещественные доказательства.

"Прокурор, предварительно, примет решение в течение завтрашнего дня (в среду — ред.)", — сообщается в пресс-релизе на сайте шведской прокуратуры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия с интересом ожидает вердиктов и решений по взрывам на "Северных потоках", которые будут приниматься в Швеции.

Ранее газета Expressen сообщила, что Матс Люнгквист, расследующий в Швеции дело о диверсии на газопроводах, в ближайшее время примет по нему решение. Еще в апреле 2023 года он заявлял, что ясности относительно того, кто стоит за подрывом газопроводов, нет, и найти ответственных будет непросто.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

Американская газета Wall Street Journal позднее сообщила, что в терактах на "Северных потоках" может быть замешана польская компания. В статье говорилось, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках", она, согласно материалам расследования, была центром логистики и финансирования атак.

Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда", которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках".

В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.

В ноябре 2023 года американская газета Washington Post назвала 48-летнего бывшего украинского военного Романа Червинского "координатором" атаки на "Северные потоки". При этом еще весной украинское издание "Страна.ua" сообщало, что суд в Киеве оставил Червинского под арестом в рамках дела о попытке угнать самолет ВКС РФ, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области.

В Кремле не раз заявляли, что расследование теракта на "Северных потоках" должно быть транспарентным, мир должен узнать, кто виновен. Россия не питает иллюзий о честности Запада в расследовании тех или иных инцидентов, но от ответа за инциденты на "Северных потоках" ему уйти не удастся, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.