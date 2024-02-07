МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. По результатам января 2024 года Европа нарастила импорт российского трубопроводного газа в 1,4 раза, или на 41%, по сравнению с аналогичным периодов 2023 года, поставки энергоресурса в европейские страны достигли отметки в 2,52 миллиарда кубометров, пишет издание "Ведомости" со ссылкой на статистические данные "Газпрома". Европейские газовые хранилища опустели на треть

Сообщается, что порядка половины — 1,29 миллиарда кубометров — из перевезенного в январе объема топлива было поставлено в Европу и Молдавию через Украину. Согласно данным, эти показатели превзошли значения того же периода 2023 года на 32%. Вторая половина энергоресурса пришлась на транзит через ветку "Турецкого потока".

Как отмечают опрошенные аналитики, значительное наращивание Европой импорта российского трубопроводного газа обусловлено несколькими факторами, включая похолодание в еврозоне, из-за чего странам пришлось увеличиить отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в 1,9 раза.

Ранее в Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) сообщили, что европейские потребители использовали более 30% газа из подземных хранилищ за три месяца. Так, уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора уменьшился на 30,69 процентного пункта.