МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. В случае продолжения атак хуситами судов Евросоюз может лишиться газа, так как перевозящие его танкеры регулярно проходят через Красное море, пишет агентство Associated Press. Российские танкеры подвергаются меньшему риску в Красном море, пишут СМИ

"Нападения йеменских повстанцев-хуситов из-за войны Израиля с ХАМАС создают новую угрозу будущему поставок энергоносителей в ЕС, состоящий из 27 стран, который полагается на импортируемый природный газ для работы заводов, выработки электроэнергии и обогрева домов", — сообщает издание.

Кроме того, уточняется, что из-за постоянных атак хуситов некоторые судоходные и энергетические компании перенаправляют суда вокруг южной части Африки, что значительно увеличивает расходы и удлиняет маршрут в Европу от ближневосточных поставщиков, как, например, Катар. По данным агентства, подобная ситуация ставит под вопрос дальнейшие поставки энергоресурса в Европу.

Ранее 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена. Как отмечал президент США Джо Байден, удары по хуситам являются ответом на угрозу свободе судоходства. Он пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. Пентагон отмечал, что атака союзников ослабила ударные возможности хуситов, США готовы отреагировать на любой возможный ответ Ансар Аллах.

Позднее в тот же день США ввели санкции против китайской компании Cielo Maritime Ltd и Global Tech Marine Services Inc из ОАЭ, а также судов Mehle, Sincere 02, Molecule и Fortune Galaxy,которые были "задействованных в экспорте иранских сырьевых товаров в интересах правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов).

В ответ на американо-британскую атаку хуситы 12 января, по словам представителя компании Dryad Global, специализирующейся на безопасности судоходства, предприняли попытку нанести удар "в 90 милях к востоку от Адена", На этом фоне компания рекомендовала приостановить морские перевозки в районе Красного моря как минимум на 72 часа.